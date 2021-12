Deputada Mara Caseiro solicita patrolamento e cascalhamento da MS-357 em Ribas do Rio Pardo

Deputada Mara Caseiro

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou o patrolamento e cascalhamento da MS-357, no município de Ribas do Rio Pardo, durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira (09). A indicação atende pedido formulado pelo vereador Nego da Borracharia.





O trecho da MS-357 abriga em seu entorno inúmeras propriedades rurais, além de ser percurso do transporte escolar do município, escoamento de gado, carvão, eucalipto, entre outros.





“Apesar de sua importância e posicionamento logístico estratégico, as condições são extremamente precárias”, afirmou. Além disso, pode ocasionar acidentes de trânsito e prejudica o desenvolvimento socioeconômico do município de Ribas do Rio Pardo, já que resulta na subutilização deste importante corredor de escoamento da produção agroindustrial de nosso Estado.





ASSECOM