Confira o funcionamento dos órgãos públicos no fim de ano

Quer fazer uma boa ação antes do ano acabar, passear ou precisa de algum serviço público? Saiba o que vai ficar aberto e o que fecha na virada de 2021 para 2022.





Hemosul





Na sexta-feira (31), as pessoas têm um bom motivo para acordar cedo. O Hemosul Coordenador vai funcionar apenas das 7h ao meio-dia e há necessidade de todas as tipagens sanguíneas, principalmente O- e O+, que estão bem abaixo do necessário para atender os hospitais do Estado. O atendimento voltará ao normal na segunda, dia 3, ficando aberto das 7h às 17h.





Detran





Já as agências do Detran ficam fechadas na sexta-feira, dia 31, seguindo o ponto facultativo. O atendimento volta ao normal na segunda-feira, dia 3.





Fácil





As quatro unidades do Fácil de Campo Grande - Guaicurus, General Osório, Aero Rancho e Bosque dos Ipês - não atenderão no dia 31 de dezembro, retomando o atendimento normal na segunda.





Jucems





Na véspera de Ano Novo (31), a Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul) não abre, mas diversos serviços permanecem disponíveis por meio da Junta Digital (portalservicos.jucems.ms.gov.br).





Agenfas





As Agências Fazendárias também ficam fechadas no último dia de 2021 e só voltam a abrir na segunda-feira.





Parques das Nações Indígenas





Cartão postal e opção de lazer de Campo Grande, o Parque das Nações Indígenas vai abrir nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas em horário diferenciado. Nessas datas, os seis portões serão abertos às 6 horas, mas fecharão mais cedo: às 19h30.





Por: Paulo Fernandes, Subcom