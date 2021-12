Concurso da PCMS para as funções de perito criminal e médico legista tem alterações em cronogramas

©Saul Schramm

Foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (15), a alteração e a adequação dos cronogramas preliminares de Atividades do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para as funções de perito criminal e médico legista.





Perito criminal





Com a mudança do calendário, a publicação do gabarito oficial definitivo da prova escrita, do resultado da prova e a convocação para a realização da entrevista de verificação dos candidatos cotistas serão no dia 29 de dezembro de 2021.





Já a realização da entrevista de verificação dos candidatos cotistas será no dia 10 a 12 de janeiro e a divulgação do resultado da entrevista no dia 14 de janeiro de 2022. O período recursal de 14 a 15 de janeiro e a publicação dos resultados dos recursos acontecem no dia 18 de janeiro de 2022.





Perito Médico Legista





No calendário para perito médico legista, as publicações do gabarito oficial definitivo da prova escrita objetiva e do resultado da prova, e a convocação para realização da entrevista de verificação dos candidatos cotistas estão previstas para o dia 29 de dezembro de 2021.





A realização da entrevista de verificação dos candidatos cotistas será no dia 10 a 12 de janeiro de 2022. A divulgação do resultado da entrevista de verificação dos candidatos cotistas no dia 14 de janeiro, assim como o período recursal que seguirá até o dia 15 de janeiro de 2022. Os resultados dos recursos serão publicados no dia 18 de janeiro de 2022.





Os editais com as alterações e adequações dos cronogramas estão disponíveis nas páginas 128 e 129 da edição nº 10.707 do Diário Oficial do Estado.





Por: Elaine Paes, SAD





