Com emenda destinada pelo deputado Evander Vendramini, Delegacia de Ladário inaugura Sala Lilás

O Município de Ladário, passa a contar com mais uma importante ferramenta no enfrentamento à violência doméstica e infantil. A partir desta terça-feira, 21 de dezembro, a Delegacia de Polícia Civil do município, possui à disposição de vítimas deste crime, a Sala Lilás.





O equipamento foi instituído a partir da destinação de emenda parlamentar por indicação do Deputado Estadual Evander Vendramini (Progressistas), e o espaço, recebeu investimentos para adequação e estruturação funcional.





O espaço tem o intuito de prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres e crianças vítimas de violência física e sexual e conta com equipes multidisciplinares integrando os serviços oferecidos para ajudar as vítimas a se sentirem mais à vontade para falar sobre a violência sofrida.





A Sala Lilás da Delegacia de Polícia Civil é equipada com brinquedos e livros, e além dos serviços convencionais prestados pela Polícia Civil, contará ainda com atendimentos de psicólogas e assistentes sociais, graças à parceria firmada entre Estado e Município.





O ato contou com a presença do Prefeito de Ladário, Iranil Soares, da Deputada Federal Beatriz Cavassa, Deputado Evander Vendramini, Vereadora de Corumbá Raquel Bryk, Delegada Tatiana Zyngier da DAM (​Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá), e representantes da Polícia Civil de MS.





O deputado agradeceu a sensibilidade do governo do estado no atendimento das demandas levadas aos parlamentares e atendidas através das emendas parlamentares.

Verba para estruturação do Espaço foi destinada por emenda parlamentar do Deputado Evander Vendramini

“Quero aqui reafirmar minha parceria com o município de Ladário, Corumbá, e toda região Pantaneira que me confiou essa missão de ser o seu representante na Assembleia Legislativa. Acho justo poder fazer um acolhimento às mulheres e crianças em uma sala como esta, parabenizo também o governo do estado pela sensibilidade em nos atender através das emendas e possibilitando que seja feito realmente um acolhimento digno a quem mais precisa, principalmente as mulheres e crianças vítimas de violência”, concluiu.





ASSECOM