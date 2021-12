CHAPADÃO DO SUL| Vacinação contra COVID-19 acontece em todas as ESF’s até quinta-feira, 23

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Saúde, informa a população sul-chapadense que essa é a última semana para receber os imunizantes contra a Covid-19 em 2021. Após, a vacinação retorna no dia 03 de janeiro.









Assim, todas as ESF’s de Chapadão do Sul estão aplicando vacinas nesta semana, além da aplicação de imunizantes na Aroeira e Pedra Branca nesta terça-feira, 21.





Podem receber a primeira dose do imunizante qualquer adolescente de 12 a 17 anos e adultos acima de 18 anos. A segunda dose do imunizante também está disponível para quem recebeu a primeira de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, mesmo que esteja em atraso. Já a terceira dose é aplicada para qualquer pessoa acima de 18 que tenha recebido a segunda dose há 4 meses. A dose de reforço de Janssen também está disponível.





Vacine-se





A pessoa que não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus do que aquela que recebeu as duas doses e a dose de reforço. Ou seja, além de se expor ao risco de ser contaminado e adoecer, esse indivíduo não ajuda a controlar a circulação do vírus. E tem mais: a vacinação incompleta pode criar um ambiente propício para o surgimento de versões ainda mais resistentes do coronavírus.





Se você se lembrou da data de retorno ou mudou de ideia sobre a importância da nova dose e perdeu o prazo, vale o dito popular “antes tarde do que nunca”. Mesmo fora do prazo, é absolutamente relevante concluir o esquema vacinal. Completar esse esquema não quer dizer reiniciar a contagem e tomar a primeira dose do imunizante novamente. Basta tomar a segunda dose e seguir a vida, tomando os cuidados necessários até que a vacina chegue no braço de todos.





Vacinas salvam vidas!