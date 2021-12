CHAPADÃO DO SUL| Secretaria de Assistência Social recebe doação de 100 cestas básicas do Agro Fraterno

A Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural de Chapadão do Sul, recebeu na última sexta-feira, 17, a doação de 100 cestas básicas do Agro Fraterno, movimento liderado pelo Sistema CNA/Senar, pela OCB e pelas entidades do IPA, que se reuniram em uma corrente solidária para ajudar as famílias mais necessitadas atingidas pela grave crise gerada pela pandemia da Covid.





Com o apoio da ministra Tereza Cristina, o Agro Fraterno tem por objetivo unir o setor agropecuário em uma corrente solidária para ajudar as famílias mais atingidas pela pandemia da Covid-19.





Para fazer a entrega simbólica das cestas básicas, a secretária de Assistência Social e Primeira Dama do Município, Maria das Dores convidou o presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Roberto Andrade (Beto Simaro) e estiveram também presentes, a secretária adjunta de Assistência Social, Roseli Hartmann, e a Assistente Social, Kamila Galvão Barreto Ferreira.





A secretária Maria das Dores, agradece, neste momento de maior dificuldade, a todos os envolvidos nesta ação em prol das famílias carentes de Chapadão do Sul.