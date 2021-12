CHAPADÃO DO SUL| Falta apenas uma semana para a grande festa de fim de ano na Cidade

Será na próxima semana que Chapadão do Sul será palco da grande comemoração de encerramento do ano de 2021, com queima de fogos, shows e muito mais!





No dia 17 de dezembro será a primeira noite do Natal com Cristo. O Papai Noel chegará às 19h e animará a noite das crianças sul-chapadenses. Já as 20h começará os shows: o primeiro será a dupla sertaneja Hugo e Eduardo, referência em nossa região que animará a noite, trazendo música de qualidade e muita animação. Para encerrar com chave de ouro o primeiro dia, terá a apresentação da cantora Bruna Viola.





O dia 18 de dezembro será o segundo dia de shows do Natal com Cristo, e contará com atrações que vão animar toda população de Chapadão do Sul. A festa começa às 20h com a cantora Jully que vai animar todos os presentes e logo em seguida o grande cantor Joab, que fez sucesso em nível nacional cantando em programas televisivos, sendo finalista em um deles.





E no dia 19, a praça de eventos entrará no mundo Gospel com os cantores Linda Campos, Gilson Job, e para fechar com chave de ouro, o cantor Jonathan Cordeiro terminando a noite gospel.





E o bom Velhinho já está a caminho! No dia 17 ele chegará em nossa cidade, e ficará em sua casa na praça de eventos esperando por vocês!





A chegada dele será com grande estilo, junto com a Orquestra El Shaday de Chapadão do Sul.





Todos os shows serão transmitidos ao vivo pelo Site, Facebook, e canal do Youtube da prefeitura de Chapadão do Sul!





Não perca! Festividades de fim de ano em Chapadão do Sul.





Fonte: ASSECOM