Casal morre e dois ficam feridos em capotagem na BR-262

Bombeiros precisaram usar desencarcerador para retirar vítimas do carro

Homem e mulher, ainda não identificados, morreram na noite deste domingo (26) depois de acidente na BR-262, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. Outras duas pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





As primeiras informações são de que as quatros pessoas estavam em um Ford Ka, com placas da cidade de Corumbá, e, cerca de 20 km antes da ponte do Morrinho, o veículo capotou. O casal morreu na hora e os corpos já estavam para fora do carro quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local.





As outras duas vítimas foram retiradas do carro. Um rapaz foi socorrido pelos Bombeiros com suspeita de fratura e escoriações pelo corpo. A outra vítima, também não identificada, foi levada pelo Samu em estado grave, para o hospital da cidade.





A perícia e a Polícia Civil ainda estão no local apurando as causas do acidente e tentando identificar as vítimas.

Veículo bateu em árvore antes de capotar e ficou com as quatro rodas para cima







Por Ana Oshiro