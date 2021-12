Carro que explodiu ao abastecer com gás natural teria 'gambiarra' com cilindro de gás de cozinha

Explosão foi registrada no Jardim Santa Rosália, em Sorocaba (SP), durante o abastecimento. Segundo os bombeiros, frentista chegou a ser arremessada; ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro.

Carro explode dentro de posto de combustíveis em Sorocaba ©Arquivo pessoal

O carro que explodiu enquanto abastecia com gás natural veicular, em Sorocaba (SP), também estava com um cilindro de gás liquefeito de petróleo (GLP) instalado de forma irregular e não apropriada para carro, segundo informou a distribuidora Naturgy.





Ainda segundo a empresa de gás natural, técnicos da distribuidora estiveram no local e fizeram análise preliminar, junto com peritos da Polícia Científica, constatando o uso de cilindro com gás de cozinha em uma possível "gambiarra".





"Estava [o cilindro] possivelmente como aquele utilizado em máquina empilhadeira, o que pode ter causado a explosão", afirmou a empresa.





De acordo com os bombeiros, o caso ocorreu na tarde de domingo (5). O motorista saiu do veículo para o abastecimento, quando houve a explosão. O carro ficou totalmente retorcido.





A frentista chegou a ser arremessada a três metros de distância, desmaiou e sofreu amnésia lacunar. Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate e levada ao pronto-socorro. As chamas foram controladas e nenhum outro veículo foi atingido.

Carro explode dentro de posto de combustíveis em Sorocaba ©Arquivo pessoal





'Muito forte o som'





O taxista Laerte Guarisi contou ao g1 que estava levando um passageiro para o mercado que fica próximo ao posto, quando escutou o barulho da explosão.





"Estava cerca de 50 metros do local. Meu cliente estava saindo, quando a gente escutou a explosão. Foi muito forte o som. Olhei para o lado e vi a fumaça preta no posto. Nunca tinha visto acontecer isso. Primeira vez. Graças a Deus não teve morte", contou.





A explosão do carro também repercutiu nas redes sociais no domingo. Moradores de um bairro vizinho que fica a quilômetros de distância relataram que puderam ouvir o barulho do carro explodindo.





"Aqui no Jardim Gonçalves ouvi a explosão. Pensamos que era trovão", afirmou um morador.





Outros comentaram que ouviram a explosão próxima à base do Corpo de Bombeiros na avenida Dom Aguirre.





"Bem na hora que eu passei na avenida deu pra escutar de longe o barulho", escreveu outro internauta.

Carro explode dentro de posto de combustíveis em Sorocaba ©Arquivo pessoal