CAPITAL| Vereador-presidente Carlão entrega honraria a empresária Nilma Ribeiro pelos 40 anos do grupo Pax Nacional

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, entregou na manhã desta terça-feira (14) juntamente com o vereador Beto Avelar, Moção de Congratulações a empresária, Nilma Ribeiro Cardoso, proprietária da PAX Nacional, empresa que completa 40 anos de atividades na Capital. A solenidade foi realizada no plenário Edroim Reverdito da Casa de Leis, e o presidente Carlão fez questão de enaltecer a trajetória da proprietária do grupo, que possui também o Nacional Card, Cemitérios Jardim das Palmeiras e Nacional Parque, Condomínios Médicos, Farmácias e o único Crematório de Campo Grande.





“Essa honraria é um reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, votado em plenários pelos vereadores da Casa, que aprovaram por unanimidade o reconhecimento a sua empresa, seu trabalho e trajetória de sucesso. Assim como o mérito de seus colaboradores que tanto cooperam para o desenvolvimento de Campo Grande. Parabéns pela trajetória de sucesso e superação desta empresa familiar que sob o comando da empreendedora Nilma conquistou lugar de destaque! e referência em nossa cidade”, disse.

A Pax Nacional gera mais 400 empregos diretos e indiretos, muito contribuindo com o desenvolvimento da cidade. O diretor Executivo, Artur de Carli e o namorado da empresária, Gilber Golveia, participaram da homenagem.





“Agradeço a homenagem e destaco que meu lema é desistir jamais. Esses 40 anos devem-se ao esforço que toda a família, parceiros e colaboradores fizeram para manter de pé o negócio, mesmo nos momentos mais difíceis. Superamos os desafios e chegamos a quatro décadas de superação!”, disse Nilma.





ASSECOM





***