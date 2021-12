CAPITAL| Vereador Carlão recebe na presidência da Câmara o deputado estadual Paulo Duarte

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu na manhã desta segunda-feira (6) a visita do deputado estadual Paulo Duarte, recém empossado na Assembleia Legislativa. Duarte assumiu no último dia três de novembro a vaga do deputado licenciado Eduardo Rocha que agora exerce o cargo de secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS. Em seu terceiro mandato na AL MS, Paulo Duarte já foi prefeito de Corumbá.





“Parabenizo o deputado Paulo Duarte pela nova oportunidade de legislar em favor de todos os Sul-mato-grossenses, desejando um mandato profícuo. Sei de suas boas intenções pelas causas sociais e de todo seu trabalho desenvolvido nos mandatos anteriores. A Câmara da Capital está de portas abertas para formalizarmos parcerias em favor da nossa população”, disse o presidente, agradecendo a visita.





O parlamentar fez questão de parabenizar Carlão por sua gestão como presidente da Câmara Municipal e se colocar à disposição desta Casa de Leis.





“É importante mantermos essa proximidade entre os Poderes e assim unirmos esforços por todos os munícipes da Capital e todo Mato Grosso do Sul. Trocando experiências e trabalhando em favor do desenvolvimento da nossa população”, disse Duarte, elogiando o perfil popular de Carlão.





O vereador Victor Rocha e o assessor do deputado, Luiz Cambará, acompanharam a reunião.





ASSECOM