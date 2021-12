CAPITAL| Vereador Carlão apresenta balanço de seu mandato popular

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, em seu quarto mandato como vereador da Capital, fez questão de apresentar, além do balanço da Casa de Leis, o balanço de seu mandato como parlamentar. Carlão sempre se manteve assíduo, produtivo, priorizando que seu trabalho dê resultados concretos. Em 2021 apresentou 29 projetos de leis ordinárias, 07 de leis complementares, 05 decretos e 08 resoluções, mais de 600 indicações.





“Conquistamos com essas matérias mais de 60% de eficácia. Com leis sancionadas e indicações atendidas. Como todos sabem, sou um homem do povo. minha origem é no movimento comunitário pela luta em favor do desfavelamento, moradias e causas sociais. Tenho plena convicção de que atualmente exerço duas funções correlatas, porém diferentes. Presido a Câmara, trabalhando pela instituição o Poder Legislativo Municipal e para contribuir com todos os demais 28 vereadores a exercerem seus mandatos da melhor forma possível. Mas também permaneço vereador com compromisso de atender as expectativas de todos os campo-grandenses e não abro mão de uma atuação intensa, sou um dos recordistas em número de projetos de lei, resoluções e decretos, com mais de 500 em toda minha trajetória parlamentar”, detalhou Carlão.





Carlão foi morador do Bairro Nova Lima e sua luta sempre foi a superação das desigualdades.





“Estou parlamentar, presidente da Câmara, esse ano até assumi interinamente como prefeito da Capital na ausência do prefeito Marquinhos e sua vice, mas essencialmente, sou líder comunitário. minhas circunstâncias não me impediram de conquistar meus ideais. por isso, nessa última sessão deliberativa quero falar a todos, jovens e adultos, que lutam pelo social e que mesmo em meio a vida em periferia, superem as dificuldades e lutem pelo bem comum”, disse.





Carlão também aproveitou a última sessão do ano para homenagear a todos que neste período de pandemia superaram lutas, desafios, e perdas de amigos e entes queridos. “Especialmente aos integrantes da minha equipe: Eunice Pimentel, seu Filinto, Pastor Beto, senhor Davi e tantos outros amigos e parentes que participaram".





Projetos - Entre os projetos de minha autoria que foram aprovados destaco a Lei nº 6.696, que institui o Programa Municipal de Equoterapia para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, para atender as pessoas com deficiências físicas ou mentais e distúrbios.





Projeto de lei 10.195/21 - institui “a semana de conscientização sobre lixo eletrônico”, que já foi aprovado aguardando sanção.





A lei n. 6.645 – que institui o Programa CredHabita da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande – aumentando o valor para construção para R$ 40 mil; para reforma R$25 mil; para ampliação R$ 25 mil. A lei nº 6.517, política municipal para a população de moradores em situação de rua.





ASSECOM