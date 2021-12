CAPITAL| Vacinação contra covid-19 estará disponível em 17 locais neste sábado (11)

Calendário da Sesau contempla aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose em drive-thru, Seleta e unidades de saúde

Seguindo com a vacinação contra covid-19 neste sábado (11), a imunização estará disponível em 17 locais. Conforme calendário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a aplicação será destinada para 1ª, 2ª e 3ª dose.





A segunda dose da Janssen estará disponível para quem tomou a primeira até o dia três de julho. Já a dose de reforço referente às outras marcas será oferecida para quem tiver mais de 18 anos e tenham recebido a segunda imunização até o dia 11 de agosto.





Pessoas com alto grau de imunossupressão, com mais de 18 anos, e tenham recebido a segunda dose há 28 dias também podem buscar o reforço da terceira dose. Quem se vacinou com Astrazeneca até o dia 10 de outubro deve seguir com calendário neste sábado com a segunda dose.





Aqueles que se imunizaram com Coronavac até o dia 20 de novembro ou Pfizer até o dia 21 de novembro também podem tomar a segunda parte da vacinação. Todas as pessoas com mais de 12 anos podem se vacinar com a primeira dose.





Para se vacinar a população pode ir até os polos de vacinação entre 7h30min e 17h. Estarão ativos o drive-thru da UCDB, Seleta e unidades de saúde do Oliveira, Coophavila, Coronel Antonino, São Francisco, Vila Nasser, Jockey Clube, Dona Neta, Los Angeles, Universitário, Moreninha, Noroeste, Nova Bahia, Mata do Jacinto, Silvia Regina e Lar do Trabalhador.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Aletheya Alves