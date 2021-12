CAPITAL| No fim de semana "pré-Natal", comércio vive domingo com cara de dia útil

Quem trabalha durante a semana escolheu domingo para correr atrás dos presentes e itens da ceia de Natal

Sol, pressa e sacolas no domingo de comércio aberto em Campo Grande ©Paulo Francis

No último fim de semana que antecede o Natal, o centro de Campo Grande vive domingo com cara de dia útil. Muita gente na rua, perambulando, em busca dos presentes e itens que serão usados na ceia.





Quem está no centro, enfrenta sol e temperatura entre 28ºC e 30ºC, típica em Campo Grande para dezembro. Teve quem optasse em sair com o “combo”, formado pelo companheiro/a e os filhos a tiracolo.

Júlio e Bruna foram às compras hoje... ©Paulo Francis

A pressa, era de segunda-feira. Em busca das histórias de quem se aventurou pelo centro, a reportagem se deparou com apressados e impacientes. “Sai, sai”, foi uma das respostas dadas por idosa que andava com o marido ao lado, ambos com sacolas nas mãos.





Foram mais de oito “tocos” até achar o casal Bruna Luz e Júlio César, ambos de 27 anos. Ela trabalha como caixa e, ele, de serviços gerais. Sem tempo durante a semana, optaram em ir ao centro neste domingo.





A lista de afazeres natalinos é grande: “Viemos comprar itens para deixar nossa ceia mais bonita, compramos tupperware, coisas para decorar, compramos brinquedos para crianças e vai ter aniversário da minha irmã, estou atrás de bolsa para ela”, elencou Bruna.

...e conseguiram comprar o que precisavam para ceia ©Paulo Francis

Bruna gostou do horário estendido do comércio. “Não temos tempo durante a semana





porque trabalhamos”. Ela está na expectativa da data comemorativa. “Natal é data que une a família, a gente se reencontra”, disse.





Os lojistas fazem de tudo para atrair o olhar de clientes como Bruna, ávida pelas compras natalinas. Além da decoração e das promoções, o ambiente é de animação com caixas de som e músicas. Do axé ao sertanejo, o negócio é alegrar a rua para ganhar atenção de potenciais compradores.





O horário estendido começou no dia 4 de dezembro, de segunda a sábado, até 22h. Aos domingos, das 9h às 18h. Na véspera do Natal, dia 24, será até 17h.

Promoções, decoração e música, vale tudo para chamar atenção do cliente ©Paulo Francis

















Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Silvia Frias e Bruna Marques