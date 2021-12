CAPITAL| Cantoria e muita viola são as atrações musicais desta quarta-feira na Praça Ary Coelho e Feira Central

O cantor e violeiro Carlos Colman é a grande atração musical desta quarta-feira (22) do Reviva Natal: Campo Grande de luz, paz e alegria. O autor da canção Castelânea se apresenta na Praça Ary Coelho, às 19 horas. Já na Feira Central, a atração será o cantor e violeiro Aurélio Miranda. O show está marcado para às 19h30.





Já as paradas natalinas acontecem às 19h e 21h na Rua 14 de Julho. O cortejo com personagens, música e dança está encantando os campo-grandenses.









“Nos últimos anos o Natal em Campo Grande está muito bonito. Mas desde o ano passado com as paradas natalinas, com os personagens e o encanto das luzes está demais. Vim com a família toda no ano passado e de novo este ano. Já fico imaginando como seremos surpreendidos no ano que vem”, diz Ana Maria de Couto Silva, de 43 anos.





Na Praça Ary Coelho tem ainda pipoca, algodão doce e muitas brincadeiras, como pinturas faciais, de graça, para as crianças aproveitarem a festa do natal com muita alegria em família. A programação que começou no início deste mês segue até 26 de dezembro.





Quem quiser aproveitar e conhecer os pontos turísticos de Campo Grande, o City Tour está com saídas às 18h e 20h nesta quarta-feira (22). As saídas são na Praça Ary Coelho. O passeio é de graça. Todos precisam usar máscara e haverá álcool em gel disponível para os usuários. O ônibus é higienizado a cada passeio e as fichas para ter acesso são entregues na própria praça, na esquina da 14 de Julho com a 15 de Novembro, a partir das 17h30.





Na véspera do Natal (dia 24) haverá uma apresentação de um coral muito especial em libras, com o coro do Ministério Acessível, às 16h30, na Rua 14 de Julho esquina com a Avenida Afonso Pena. As paradas natalinas na data acontecerão às 16h e 18h.





No dia 25 de dezembro é a vez do Coral Vozes da Periferia se apresentar na Rua 14 de Julho esquina com a Avenida Afonso Pena, às 19h. No dia 26 de dezembro, encerrando a programação, a Patrulha Canina traz toda a alegria para a criança em show ao vivo na Rua 14 de Julho esquina com a Avenida Afonso Pena.