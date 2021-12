CAPITAL| Câmara Municipal vai ter programação na TV aberta em 2022

Sessões e outras atividades dos vereadores serão transmitidas em subcanal da TV Alems

Vereadores da Capital acompanharam solenidade

A Câmara Municipal de Campo Grande e a Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul) firmaram nesta terça-feira (14), termo de cooperação para que a TV Câmara seja transmitida na rede aberta de televisão. A Assembleia vai ceder a torre da TV Alems para irradiar o sinal para a Capital.





Ainda não há previsão de quando começam as atividades, mas o que é certo é que o público poderá conferir o trabalho dos vereadores pelo canal 5.3 já em 2022.





“33% da população do Estado mora aqui em Campo Grande, e com essa parceria, mostraremos o trabalho da Câmara e todos saem ganhando”, disse o presidente da Assembleia, Paulo Corrêa (PSDB).





O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), explicou que agora, a Casa vai se preparar para ter outras atrações além das sessões ordinárias.





“É importante termos um canal aberto para mostrar nosso trabalho para a população, que está desacreditada da política. Vamos preencher a grade com as sessões, as audiências públicas e programas educativos”, disse.





Por Adriel Mattos e Jhefferson Gamarra