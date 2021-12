Bonito promove programação especial de Natal pela primeira vez

Praça da Liberdade recebe decoração natalina ©@r1beirojuliano

Pela primeira vez, a cidade de Bonito (MS) – a menos de 300 km da capital Campo Grande – promove eventos tipicamente natalinos. Eleito dezesseis vezes o melhor destino de ecoturismo do país, o município é um dos mais procurados para as comemorações de final de ano.





Durante o Natal mais Bonito, os turistas podem esperar decoração e programação especiais. As atividades natalinas vão até 23 de dezembro, sempre à noite. No dia 31, a Prefeitura promove um show de réveillon, com artistas a serem definidos.





Ao longo do mês, as festividades de Natal contam com atrações musicais, como a Banda Municipal da cidade e corais religiosos, além de apresentações dos projetos sociais Visão de Vida e Família Legal. No dia 31, o Réveillon será marcado por música e queima de fogos.





As atividades natalinas começaram com a inauguração da decoração no Centro da cidade, no último dia 6. Na Praça da Liberdade foram montadas a Casa e a Oficina do Papai Noel, assim como a Casa dos Artesãos. Os espaços estão sendo cedidos a produtores locais de artesanato para exporem seus trabalhos.





O que fazer em Bonito





A cidade é referência mundial em turismo sustentável e suas principais atrações são os programas na natureza. Durante a estadia de final de ano, em meio às programações natalinas, os turistas podem fazer passeios em Bonito , por rios e cachoeiras, além de se aventurar em atividades, como trilhas e visitas a cavernas e grutas.





Flutuações em águas cristalinas são populares entre os turistas. Roteiros no entorno do Parque Nacional da Serra da Bodoquena também estão na lista dos passeios mais procurados. As atrações incluem ainda passeio de bote, arvorismo, cavalgadas, rapel e mergulho com cilindro.





Todas as atividades precisam ser agendadas, pois os atrativos mais concorridos, como a Gruta do Lago Azul , costumam esgotar rapidamente. O local fica na área rural de Bonito e é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1978. O espelho de águas cristalinas do interior da caverna, formado por um lençol freático que alimenta o lago, é a inspiração para o nome do lugar.





Gastronomia típica





A culinária local é tradicionalmente pantaneira, com foco em pratos típicos da região. Arroz carreteiro, variedades de peixes de água doce, carne de jacaré e sorvete de pequi são algumas das iguarias nos cardápios de restaurantes. A gastronomia é enriquecida por diferentes frutas típicas do cerrado, como guavira, bocaiúva e jaracatiá.





Destino sustentável





Bonito é a principal cidade turística da região da Serra da Bodoquena. Para manter a qualidade das atividades e preservar o meio ambiente, todos os passeios, em qualquer época do ano, respeitam um número limite de pessoas.





Os passeios em Bonito só podem ser contratados em agências de viagens da cidade. Os preços seguem tabela de valores, que se ajusta aos períodos de alta e baixa temporada. Para curtir a experiência de final de ano na região, o planejamento é a melhor aposta.





Biossegurança





A Prefeitura Municipal adota protocolos de biossegurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para atender os visitantes e, em 2021, recebeu o selo internacional “Safe Travels”, sendo considerado um destino seguro e responsável no combate à Covid-19.

Programação Natal mais Bonito





Dia 11/12 (sábado): Banda Municipal e perna de paus, dança com as crianças do Instituto Visão de Vida.





Dia 15/12 (quarta-feira): Banda Municipal e Coral da Igreja Quadrangular.





Dia 17/12 (sexta-feira): projeto social Família Legal - Igreja Católica.





Dia 18/12 (sábado): apresentação de balé.





Dia 23/12 (quinta-feira): Banda Municipal e Coral da Igreja Batista.





Dia 31/12 (sexta-feira): show com atração a definir.





Por: Suellen Martins