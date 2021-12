Bonito inaugura primeiro voo direto de São Paulo nesta quinta

Serão dois novos voos semanais, sempre às quintas-feiras e domingos









Bonito terá, a partir desta quinta-feira, 2 de dezembro, conexão aérea direta com São Paulo. Serão dois novos voos semanais ligando os aeroportos de Congonhas (CGH) e de Bonito (BYO), sempre às quintas-feiras e domingos.





“Este é um marco do acesso aéreo para nosso destino que vai abrir novas possibilidades, nova concorrência e mais opções para os visitantes. E vamos fazer uma pequena festa para recepcionar o primeiro grupo de turistas que vai desembarcar na próxima quinta-feira no aeroporto de Bonito, juntamente com o staff da GOL, jornalistas e influenciadores para potencializar a divulgação desse voo”, ressalta Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.





O novo trecho é inédito na história do Mato Grosso do Sul. Em Congonhas, a decolagem está prevista para às 12h40, e a aterrissagem em Bonito, às 13h40. A saída do novo destino acontecerá às 14h20, com pouso na capital paulista às 17h15 (horários locais). Os voos serão operados com o jato Boeing 737-700, que tem capacidade para 138 passageiros. As passagens já estão à venda no site da Gol Linhas Aéreas.