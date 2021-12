Bolsonaro cancela agenda em Porto Murtinho e volta ao DF

Presidente iria participar de lançamento de pedra fundamental de ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta

Bolsonaro visitou o CMO após ir ao Mercadão ©Marcos Maluf

A solenidade de lançamento da pedra fundamental da ponte entre Porto Murtinho e a cidade paraguaia de Carmelo Peralta não terá mais a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Ele deve retornar à Brasília (DF) ainda nesta segunda-feira (13).





Bolsonaro iria à cidade do sudoeste do Estado distante 439 km da Capital. O avião presidencial iria pousar em Bonito, mas devido ao mau tempo no município turístico, a rota foi alterada para Campo Grande.





Sem compromissos oficiais, o presidente visitou o Mercado Municipal Antônio Valente, o Mercadão. Em seguida, ele passou pelo CMO (Comando Militar do Oeste).





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), os secretários Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Eduardo Riedel (Infraestrutura), e parlamentares estaduais e federais estão em Porto Murtinho participando do evento.





Apesar da ausência de Bolsonaro, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, discursou durante a solenidade.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Adriel Mattos, Gabriela Couto e Aline dos Santos, enviada especial a Carmelo Peralta