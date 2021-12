BATAGUASSU| Show de aniversário com cantor Loubet reúne mais de 1, 5 mil pessoa

O cantor Loubet foi o responsável por comandar o show de aniversário de Bataguassu realizado no último sábado, dia 11 de dezembro, no Centro de Eventos “João Leme”. O evento solidário, que contou com o apoio do Governo do Estado fez parte da programação alusiva aos 68 anos de emancipação político-administrativa do município comemorado na data.





Com muita irreverência e relembrando clássicos da boa música sertaneja, Loubet subiu ao palco principal da festa por volta da meia noite. Anteriormente, os cantores locais Jorge e Banda; Aline Costa e Hendy Viale animaram o público presente de mais de 1, 5 mil pessoas.

Durante a apresentação, a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale parabenizou Bataguassu pela passagem dos 68 anos e comentou que o evento foi realizado com o apoio do Governo do Estado por meio do projeto “Show / Live Solidária” e que buscou valorizar os talentos bataguassuenses. “Nosso município foi agraciado com a atração principal do evento [Loubet], mas também tivemos a participação dos cantores pratas da casa que abrilhantaram a noite”, comentou a secretária.





Regina lembrou ainda que o Show/ Live Solidária teve como objetivo contribuir com as instituições de Bataguassu, Casa de Acolhida Sagrada Família e o Nosso Lar Abrigo para Idosos.

Em seu pronunciamento, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) agradeceu a presença de todos no show de aniversários e parabenizou Bataguassu pelos 68 anos de emancipação político-administrativa. “Hoje Bataguassu está em festa. Estamos celebrando o aniversário de uma cidade que está em pleno desenvolvimento. Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos no evento, em especial, a parceria com o Governo do Estado que permitiu a realização do show”, frisou o chefe do Executivo.





Akira lembrou que para a realização do evento, as medidas de biossegurança em decorrência da Covid-19 foram seguidas rigorosamente com a liberação do acesso ao público de apenas 70% da capacidade da área externa do Centro de Eventos; cobrança do cartão de vacina contra Covid-19 com as duas doses e a permanência no recinto de apenas menores com idade igual ou acima de 16 anos. “São situações que fugiram da nossa alçada e que tiveram que ser seguidas rigorosamente para garantir que o evento acontecesse. Para o próximo ano faremos uma festa ainda maior”, enfatizou o prefeito.





Prestigiaram o show, os secretários municipais de Administração e Fazenda, José Carlos Zanardo; de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Maria Aparecida Maia; de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel; de Esportes e Lazer, João Carlos Kotai; e de Saúde, Aline Abbott; a procuradora geral do município, Nadir Vilela Gaudioso; a chefe do Núcleo Municipal de Cultura, Cida Meira; e o capitão do Corpo de Bombeiros, Bruno Vilela.





O Show/ Live solidária foi uma ação do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Bataguassu e envolvimento das Secretarias Municipais; Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC). Apoiaram o evento a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil.





A live gravada pode ser acessada através da página do Facebook da Prefeitura de Bataguassu ( https://www.facebook.com/prefeiturabataguassu ).





SEQUÊNCIA DA PROGRAMAÇÃO





A programação alusiva ao aniversário de 68 anos de Bataguassu tem sequência na quinta-feira (16/12), com a entrega da Medalha “Diva Martins”, na Câmara de Vereadores de Bataguassu, a partir das 19h30 (horário de Brasília).





Confira mais ações previstas





Dia 17 de dezembro – Entrega de títulos de Cidadão Bataguassuense





Local: Câmara de Vereadores de Bataguassu – Horário: A partir das 19 horas (horário de Brasília)





Dia 18 de dezembro – Apresentação do Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e chegada do Papai Noel





Local: Praça do Estudante (popular praça do Chalé) – Horário: A partir das 19h30 (horário de Brasília)





Dia 19 de dezembro – Festividade de Natal para as crianças do Assentamento Santa Clara





Local: Assentamento Santa Clara – Horário: A partir das 16 horas (horário de Brasília).









Fonte: ASSECOM