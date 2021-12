BATAGUASSU| Saúde disponibiliza reforço da vacina contra Covid-19 do laboratório Janssen

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde estará disponibilizando a partir desta sexta-feira, dia 10 de dezembro, a dose reforço da vacina contra Covid-19 do laboratório Janssen.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Aline Abbott, Bataguassu recebeu 865 doses do imunizante para vacinação do público que já recebeu a primeira dose / dose única da vacina.





Conforme o balanço da pasta, 1.188 munícipes foram imunizados com a vacina do laboratório Janssen. “Ou seja, iremos conseguir vacinar com a segunda dose mais de 50% da população que tomou Janssen. É muito importante que esses munícipes procurem as unidades de saúde nessas datas para se imunizarem”, explica a secretária.





Conforme a estratégia de imunização da pasta, na sexta-feira (10/12), as doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde incluindo a do Distrito de Nova Porto XV, no horário das 8 às 11 horas (horário de Brasília); e das 13 às 17 horas (horário de Brasília).





Nos plantões de vacinação que ocorrerão no sábado (11/12) e domingo (12/12), a vacina será distribuída na Estratégia da Saúde da Família (ESF) Rita Guardini (ESF Central), no horário das 8 às 12 horas (horário de Brasília).





COMO SE IMUNIZAR





Para ser imunizado, o munícipe deverá apresentar o comprovante de vacinação da última dose e documentos pessoais.





ASSECOM