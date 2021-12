BATAGUASSU| Prefeitura disponibiliza gratificação de R$ 1 mil para servidores municipais

Total de 785 funcionários foram beneficiados com o pagamento do abono

A Prefeitura de Bataguassu disponibilizou em conta corrente nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, a remuneração adicional esporádica no valor de R$ 1 mil em benefício dos servidores públicos municipais.





De acordo com o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), a bonificação foi autorizada por meio da Lei nº 2.805/2021, de 29 de novembro de 2021 e tem como objetivo reconhecer e valorizar os funcionários que tiveram desempenho na produtividade, prestando um serviço com eficiência e qualidade voltado à população no decorrer deste ano.





Um total de 785 funcionários foram beneficiados com o pagamento do abono, que injetou na economia local R$ 785 mil.









ASSECOM