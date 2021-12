BATAGUASSU| Prefeitura contrata nova médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia para atendimento no PS

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, contratou a médica Monique Aparecida Eduardo de Souza, especialista em ginecologia e obstetrícia, que prestará atendimento à população de sobreaviso no Pronto Socorro Municipal. O objetivo é ampliar e qualificar os atendimentos oferecidos na área, com intuito de garantir a saúde da mulher.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Aline Abbott, a médica, formada em Campo Grande e que fez residência em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), em São José do Rio Preto (SP), iniciará os atendimentos em janeiro no município. “Além do sobreaviso, a Dra. Monique ofertará atendimentos clínicos de consultas voltadas para gestantes e mulheres em idade fértil na Clínica da Mulher”, explica a secretária.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) comentou que a partir da contratação da profissional estarão à disposição da comunidade dois médicos ginecologistas de sobreaviso no Pronto Socorro Municipal – Dr. Samir Assan Abdalla Douidar e Dra Monique.





Akira disse que a contratação reforçará a qualidade no atendimento da população feminina. “Temos uma grande demanda e esperamos atendê-las da melhor forma possível com a contratação da nova médica. Vamos melhorar a assistência às mulheres que precisam de acompanhamento e acolhimento de um especialista, melhorando a qualidade de vida”, destaca o prefeito.





