BATAGUASSU| Coral da Assembleia Legislativa abrilhanta noite da chegada do Papai Noel

O Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), de Campo Grande, abrilhantou a chegada do Papai Noel realizada no último sábado, dia 18 de dezembro, em Bataguassu. O evento fez parte da programação alusiva ao aniversário de 68 anos do município.





Por volta das 20 horas (horário de Brasília), o “bom velhinho” chegou em cortejo à praça do Estudante (popular praça do Chalé), de forma inusitada, em cima do carro do 17º Corpo de Bombeiros Militar, fazendo a festa da criançada. Em um ato simbólico, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) entregou a chave da casa ao Papai Noel, que passou a atender as crianças para a realização de registros fotográficos.





Na sequência, o coral dos servidores da ALEMS apresentou ao público presente músicas natalinas além de um repertório composto por canções nacionais, regionais, clássicas e cívicas. Um total de 43 integrantes participaram da apresentação, que durou pouco mais de uma hora. A Banda Musical “Ambrósio Lemes” também esteve se apresentando no evento.

Em seu pronunciamento, Akira agradeceu a presença de todos e comentou sobre a importância do espírito natalino. “O Natal é tempo de renovação, mudança. Como Poder Público não poderíamos deixar de provocar o espírito natalino, investindo nessa decoração, que reflete também no apoio ao comércio local para aquecimento das vendas de final de ano”, destacou o chefe do Executivo.





O prefeito agradeceu ainda o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) por disponibilizar a atração para o município. “O Coral dos servidores da ALEMS foi um grande presente que oferecemos a toda população de Bataguassu. Quero aproveitar o momento para desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações”, completou o gestor.

Estiveram presentes no evento, o vereador Nivaldo Reis (PSD) além dos secretários municipais de Administração e Fazenda, José Carlos Zanardo; Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Suely Otsubo; Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel; Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale; Esportes e Lazer, João Carlos Kotai; Saúde, Aline Abbott; a chefe de gabinete, Maria Aparecida Maia e a procuradora geral do município, Nadir Vilela Gaudioso além da população em geral.

CORAL

O coral dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul foi instituído em 15 de dezembro de 2004 e é composto por 43 integrantes. É regido pela maestrina Telma Cristina Serrou Pimentel, bacharel em instrumento, pós graduada em piano e regências, e coordenado pela Dra. Marlene Figueira da Silva.

O coral possui estilo popular e o repertório é composto por músicas popular brasileira, folclóricas, regionais, sacras, natalinas, clássicas e cívicas.

No ano de 2010, o coral foi agraciado com o troféu “Tom do Pantanal”. O primeiro CD foi lançado no dia 5 de novembro de 2013.

















