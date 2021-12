BATAGUASSU| Através de enquete virtual, população elegerá fotos vencedoras do Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos”

Já está disponível para votação popular a enquete virtual que definirá as três melhores fotografias a serem premiadas através do Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos”. A iniciativa integra a programação alusiva as comemorações do 2º ano de fundação do Museu Municipal "Helena Meirelles" e também as atividades alusivas ao aniversário de 68 anos do município.





De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale, conforme o regulamento, ontem, dia 1º de dezembro, às 14h30min (horário de Brasília), foi realizada no Museu Municipal "Helena Meirelles", a etapa seletiva Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos” com a presença da comissão composta pelos fotógrafos profissionais Adilson da Costa Selvano, Jhone Ferreira da Silva e Leidy Guimarães.





No total, foram 40 fotos inscritas avaliadas com nota de zero a 10. As cinco fotografias classificadas foram para a fase final do concurso e poderão ser votadas até o dia 9 de dezembro, às 23h59min, através da página do Facebook da Prefeitura ( https://www.facebook.com/prefeiturabataguassu ) ou diretamente através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZctb3U2Gy4YtFkUWWxBeM_ocD7Qm9QKen972hPRTiHw1yFA/viewform . Não serão identificados os autores das fotos nesta etapa do concurso.





A votação apontará a ordem final de classificação, ou seja, 1º, 2º, 3º lugar do concurso. Haverá premiação em dinheiro para os colocados (1º lugar (R$ 300); 2º lugar (R$ 200) e 3º lugar (R$ 100).





O resultado final do concurso será divulgado no dia 10 de dezembro.





A secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale, agradeceu a todos os munícipes que participaram do concurso. "Foi uma oportunidade e um momento de interação na modalidade virtual cheio de significados e valorização da percepção artística do patrimônio histórico e cultural de Bataguassu", comentou.





CONCURSO





O Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos” tem como proposta fomentar a percepção artística do patrimônio histórico e cultural de Bataguassu por meio da fotografia, sensibilizando os munícipes a conhecer e valorizar os monumentos históricos, artísticos e culturais da cidade.





Através da parceria entre Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), Núcleo Municipal de Cultura de Bataguassu e Conselho Municipal de Políticas Culturais e Museu Municipal "Helena Meirelles", a iniciativa gratuita foi direcionada a pessoas de ambos os sexos contou com a participação de aspirantes a fotógrafos profissionais e amadores bataguassuense, que conseguiram captar ângulos únicos que valorizaram ainda mais o patrimônio histórico e cultural do município.





As inscrições presenciais foram realizadas no Museu Municipal "Helena Meirelles" no período de 4 de novembro até 18 de novembro de 2021.





Conforme regulamento do Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 Anos: Olhares Diversos”, as fotografias premiadas serão expostas no Museu Municipal "Helena Meirelles" e serão utilizadas em eventos em anos posteriores, podendo ser publicadas pela Prefeitura de Bataguassu.





ASSECOM