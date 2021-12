BATAGUASSU| Akira realiza mudanças no comando de Secretarias Municipais

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) realizou na última semana, a troca de comando em Secretarias Municipais.





Na Assistência Social, Suely Midori Otsubo assume o cargo no lugar de Maria Aparecia Maia, que retorna à chefia de gabinete.





Suely é filha do prefeito Akira Otsubo. Como o cargo de secretário municipal é um cargo político e de livre nomeação, o caso não configura nepotismo.





O vereador licenciado André Bezerra (PDT), que ocupava o cargo de chefia de gabinete, por sua vez, retornou à Casa de Leis.





De acordo com o prefeito, as mudanças seguem readequações administrativas e questões políticas; e desejou sucesso aos novos nomeados no desempenho de suas funções.





ASSECOM