BATAGUASSU| Akira prestigia solenidade de inauguração da placa denominativa da 1ª Delegacia de Polícia Civil do Município

Delegacia de Polícia Civil passou a se chamar Dr. Abílio Carlos Mazini”

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) participou ontem, dia 30 de novembro, da solenidade de inauguração da placa denominativa da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, que passou a se chamar Delegacia de Polícia Civil – Dr. Abílio Carlos Mazini”, em homenagem ao delegado aposentado, que faleceu no ano passado, aos 63 anos, vítima de câncer.





O projeto de indicação à denominação é de autoria do vereador bataguassuense César Martins (MDB) amparado pela Lei 263/2021, de autoria do deputado estadual Eduardo Rocha (MDB).





Durante o ato inaugural, o delegado titular de Bataguassu, Dr. Nilson Martins, destacou em sua fala que não conheceu pessoalmente o homenageado, mas lembrou do seu legado para a instituição Polícia Civil. “É muito gratificante renovar os sentimentos em agradecimento ao trabalho prestado pelo delegado Mazini, que sempre foi um policial dedicado e muito competente pelo que podemos saber. Acredito que ele esteja hoje aqui feliz por essa homenagem”.





Em sua fala, Akira cumprimentou os familiares do homenageado representado pela esposa Eva Mazini e parabenizou o vereador César Martins (MDB) pela iniciativa da indicação para a nova nomenclatura da Delegacia de Polícia Civil.





Referindo-se ao homenageado, Akira lembrou que Mazini prestou relevantes serviços à comunidade bataguassuense e que por isso a homenagem é mais do que justa. “Dr. Abílio foi homenageado por seus méritos. Ele foi uma pessoa que construiu seu legado pelo seu trabalho, executando uma função que não é fácil, que é zelar pela segurança da população”, disse o prefeito.





Já o diretor do Departamento da Polícia do Interior, Dr. Lupércio Degerone Lúcio, no ato, representando o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira e o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Adriano Geraldo Garcia, falou a respeito de sua convivência com o homenageado e da satisfação em poder fazer essa justa homenagem ao delegado falecido.





“Mazini foi uma pessoa si mples, que combateu o bom combate, desempenhou a sua função da melhor maneira possível, dentro das condições que a instituição Polícia Civil oportunizava na época, sempre dentro da legalidade. A homenagem é muito digna e temos a honra de emprestar o seu nome à essa instalação, eternizando o seu nome em Bataguassu”, frisou o diretor.

Estiveram presentes na solenidade, o delegado regional de Bataguassu, Juvenal Laurentino Martins; o delegado adjunto de Bataguassu, Dr. Daniel Wolz; o vereador César Martins (MDB); o promotor de Justiça de Bataguassu, Edval Goulart Quirino; a delegada da Mulher, Patrícia Peixoto Abranches além de familiares do homenageado, policiais civis ativos e inativos; servidores públicos estaduais e municipais e imprensa local.

HISTÓRICO

Mazini ingressou na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul como escrivão de polícia, lotado inicialmente me Anaurilândia, em 1984. De 1985 à 1999, exerceu o mesmo cargo, na delegacia de Bataguassu.

Em 2000, passou a exercer a função de delegado de Bataguassu e Nova Andradina e em 2009 se aposentou. Sua última lotação foi na Denar, em Campo Grande.

























ASSECOM