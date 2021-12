BATAGUASSU 68 ANOS| Prefeitura divulga programação completa em comemoração ao aniversário do Município

A Prefeitura de Bataguassu já está com a programação alusiva aos 68 anos de emancipação política-administrativa do município definida. Eventos esportivos, culturais e shows musicais fazem parte do cronograma de ações.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), as comemorações do aniversário tem início neste sábado, dia 11 de dezembro, com a realização do show do cantor sertanejo Loubet, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Centro de Eventos “João Leme”. A entrada é gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Haverá ainda apresentação dos cantores locais Aline Costa, Jorge e Banda e Hendy Viale.

Antes, às 18 horas (horário de Brasília), será realizada a final do Campeonato de Futebol Amador “Carlos Alberto Maria”, no Estádio Municipal “Sebastião Taboca”, no Distrito de Nova Porto XV, com jogo entre as equipes Vila Martins x UFC. Às 16 horas (horário de Brasília) será realizada a disputa do terceiro e quarto lugar da competição entre as equipes Barcelona x Acapulco. Após os jogos, haverá solenidade de premiação.





Em sequência a programação, na quinta-feira, dia 16 de dezembro, haverá a entrega da Medalha “Diva Martins”, na Câmara de Vereadores, a partir das 19h30 (horário de Brasília).





No dia 18 de dezembro, sábado, está programada a apresentação do Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e a chegada do Papai Noel na Praça Jan Antonin Bata, a partir das 19h30 (horário de Brasília).





De forma inédita, a administração municipal também fará uma festividade de Natal para as crianças do Assentamento Santa Clara, no domingo, dia 19 de dezembro, a partir das 16 horas (horário de Brasília). “Será uma forma de também levarmos atrações as áreas mais distantes do nosso município, beneficiando os moradores rurais. Gostaria antecipadamente de convidar toda a população para prestigiar as nossas festividades”, destaca o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB).





Confira abaixo a programação completa:





Dia 11 de dezembro

Final do Campeonato de Futebol Amador “Carlos Alberto Maria” Local: Estádio Municipal “Sebastião Taboca” – Distrito de Nova Porto XV – Horário: A partir das 16 horas (horário de Brasília) Show com cantor Loubet e bandas locais; Local: Centro de Eventos “João Leme” – Horário: A partir das 20h30 (horário de Brasília)

Dia 16 de dezembro

Entrega da Medalha “Diva Martins” Local: Câmara de Vereadores de Bataguassu – Horário: A partir das 19h30 (horário de Brasília)

Dia 18 de dezembro

Apresentação do Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e chegada do Papai Noel Local: Praça Jan Antonin Bata – Horário: A partir das 19h30 (horário de Brasília)





Dia 19 de dezembro

Festividade de Natal para as crianças do Assentamento Santa Clara Local: Assentamento Santa Clara – Horário: A partir das 16 horas (horário de Brasília).





