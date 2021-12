ARTIGO| Deus existe. E o... também!

Por: Wilson Aquino*

Quando Deus expulsou satanás do Céu, ele e seus seguidores, 1/3 de todos que viviam lá, foram enviados para a Terra, sem o direito de participar do Plano de Salvação estabelecido pelo Senhor. Portanto, sem o direito de adquirir um corpo físico, em carne e ossos. E só não foi destruído porque Deus não quis. No entanto, permitiu sua existência entre os homens para que haja sempre o bem e o mal no caminho, para que o indivíduo exerça o livre arbítrio com sabedoria para escolher entre os dois lados para seguir avante.





Assim, sempre foi e sempre será, até a segunda vinda de Jesus Cristo, o que ocorrerá brevemente, de acordo com as Escrituras Sagradas, para uma nova etapa da evolução espiritual do homem. Depois de reconstruída e transformada, a Terra será governada pelo Salvador junto com todos aqueles que seguiram o bom caminho, procurando obedecer Seus ensinamentos e mandamentos. Esse governo será de mil anos (Apocalipse 20). Durante o milênio, satanás será aprisionado e os habitantes da Terra terão paz e alegria, sem tristeza, doença e dor.





Todos esses fatos, devidamente comprovados não apenas pelas Escrituras Sagradas, mas também pelo Espírito Santo, que vive dentro de todos aqueles que buscam com fé e sabedoria o conhecimento do Plano de Deus, nos enche de alegria e esperança de viver uma vida digna e honrada. Para aqueles que se recusam a conhecer e seguir o caminho que o Senhor quer que trilhemos, serão tempos difíceis, porque satanás e seus seguidores (demônios) estão soltos espiritualmente entre nós, procurando influenciar as pessoas a se afastarem cada vez mais de Deus.





E como o propósito do maligno é o de não permitir que o Plano de Salvação tenha êxito na vida do homem, eles (demônios) fazem absolutamente de tudo para que isso aconteça. Procuram desviar as pessoas do caminho do bem, fazendo-as tropeçar até mesmo nos pequenos atos e ações cotidianas. Induzem as pessoas a fazerem o mal e se afastem cada vez mais do verdadeiro sentido da vida, que proporciona alegria e felicidade plena, que dão força e segurança para trilhar o bom caminho, sempre alicerçado em bons princípios morais e espirituais.





É por influência de satanás que está havendo uma grande inversão de valores na sociedade, onde o certo parece errado e vice-versa. Ele e seus seguidores trabalham 24 horas por dia para desviar o homem do bom caminho. Vale tudo nesse “jogo” deles: liberdade sexual, uso de drogas, bebidas, corrupção, desonestidade, ganância, traição, crime... e até morte.





É por isso que ao longo da história da humanidade, todos sabemos de lamentáveis acidentes com mortes por pura influência do mal. Casos como de pessoas brincando com armas, achando que não estão carregadas. Momentos assim são tudo o que o mal deseja para poder entrar em ação e provocar acidentes fatais.





O que dizer então daqueles jovens que se acham invencíveis para a realização das mais ousadas façanhas, como a de dirigir motocicleta ou automóvel em altíssima velocidade? Todos sabemos de incontáveis exemplos trágicos consequentes de atitudes como essas.





E não pense que são simples acidentes. Os seguidores do mal e satanás estão sempre por traz de muitos sofrimentos que pessoas e famílias atravessam ao longo da jornada.





As Escrituras Sagradas nos advertem de que não devemos dar margem para as ações dos demônios, como não andar por determinados caminhos e não praticar certas ações. Todos temos um forte senso de certo e errado. Além disso, existe também a atuação do Espírito Santo, sempre pronto para instruir e orientar todos aqueles que Lhe dão ouvidos.





É Ele, o Espírito Santo, quem nos alerta de perigos em incontáveis situações. Quem já não sentiu que não deveria ir “àquela festa” ou manter relação com “aquela” pessoa? Em instantes assim recebemos um forte sentimento de alerta, de perigo de que não devemos seguir adiante, para não ser influenciado por amigos ou quem quer que seja a fazer coisas das quais podemos nos arrepender por muito tempo ou por toda a vida. Em momentos como esse o melhor é sair correndo para bem longe. É o Espírito Santo nos induzindo, procurando nos salvar. Quando isso acontecer, quando estivermos diante de algo que pode nos prejudicar, nossa saúde ou a própria vida, fuja de pessoas e lugares assim.





Evite sempre as ações, lugares e pessoas negativas, que não te edificam moral e espiritualmente, e permaneça apenas nos bons e saudáveis caminhos que têm as bênçãos e a proteção de Deus.





*Jornalista e Professor.