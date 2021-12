ARTIGO| Amor, melhor presente não só no Natal!

Autor: Wilson Aquino*

O amor é mesmo incrível. Ao mesmo tempo em que faz brotar num relacionamento a euforia, o prazer e a alegria, eternos inclusive, é capaz também de se manifestar por intermédio de simples gestos de doação, gentileza e caridade.





Não é somente a fé que remove montanhas, mas o amor também. Isto porque ele é tão poderoso que sua capacidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, de perdoar, de se doar, pode sim remover grandes obstáculos, vencer desafios, curar doenças e derrotar sentimentos negativos e maldosos como rancor, raiva, ódio...





Uma simples palavra de amor pode salvar uma vida. Conheci uma jovem que confidenciou que só não tirou a própria vida recentemente porque recebeu palavras amigas, de amor, que lhe penetraram fundo no coração. Isso bastou para que entrasse um feixe de luz num “limbo” de seus sentimentos. A partir daí ela conta que passou a ver a beleza da vida e de tudo à sua volta. “Então tudo passou a se transformar e ganhar significado. Agora quero viver mais do que nunca!”. Ainda me lembro dessas suas últimas palavras quando falava sobre o assunto, com seus olhos alegres e cheios de vida.





Consciente do perigo que a espreitava, essa jovem hoje procura retribuir a todos, o presente que recebeu: o mesmo sentimento de amor ao próximo que a salvou. Tem conversado com as pessoas, ouvindo-as mais do que falado.





O amor é muito maior e mais profundo do que as formas que conhecemos. É muito mais que o sentimento despertado por um casal enamorado, um cônjuge, ou até mesmo de uma mãe para com seu filho. Ele está presente até num simples cumprimento que fazemos, mesmo para com um estranho por quem cruzamos pelo caminho no cotidiano da vida. Um simples “bom dia” proferido com real intenção, tem sim o poder de acalentar corações que sofrem.





Quando nos dispusemos a conversar, procurando ajudar aquele que sofre, estamos dando amor à pessoa e isso pode aliviar suas dores e tornar leve seu fardo.





E como existem pessoas que estão sofrendo tanto e até doentes por falta de alguém para ouvi-las, compartilhar seus medos e frustrações, é importante que nos conscientizemos disso e façamos a nossa parte.





Todos temos o poder e capacidade de sentar ao lado dessas pessoas, ouvi-las e dar-lhes palavras que se transformarão em bálsamos e esperança para suas vidas.





Não é à toa que o segundo grande mandamento de Deus é justamente esse: “Amar o próximo como a ti mesmo”. O Senhor sabe muito bem das coisas. Ele nos influencia a nos alicerçarmos Nele, nas Suas palavras e ensinamentos, para que possamos viver bem e termos força e inspiração para trabalharmos também pelo nosso próximo, para que ele encontre paz e alegria para viver em harmonia e alcançar a prosperidade.





E a grande fonte do amor é Deus e Seu filho Jesus Cristo, nosso Salvador que recebe a todos de braços abertos: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”(Mt. 11:28).





Que a cada amanhecer possamos ponderar sobre essas verdades e trabalharmos para sermos pessoas melhores, mais tolerantes, mais pacientes, mais sábias e amorosas para com todos com quem convivemos no dia a dia e até com "estranhos", que na verdade, também são nossos irmãos.





*Jornalista e Professor