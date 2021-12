ALEMS termina o ano com sessão extraordinária e votação de 19 projetos

Ainda em segunda discussão, os deputados devem votar propostas do Governo, relativas à doação de imóveis. Trata-se do Projeto de Lei 344/2021 , que autoriza a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) a doar imóveis aos parceleiros do Assentamento Rural Santa Rita do Pardo, e do Projeto de Lei 397/2021 , que autoriza a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) a doar com encargo imóveis ao município de Batayporã.