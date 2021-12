ALEMS| Projetos de isenção de impostos e taxas estão pautados para a sessão desta quarta-feira (15)

Também está prevista a votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei 382/2021 , que altera a Lei 3.545/2008 , que criou a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV) como unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (MSPREV). A mudança visa adequar a Taxa de Administração, atualmente vigente no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (RPPS/MS), às disposições federais.