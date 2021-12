ALEMS| Deputados devem votar redação final da proposta de lei orçamentária para 2022

Também está prevista a votação da redação final de outras duas propostas do Poder Executivo. Uma delas é o Projeto de Lei 336/2021 , que “organiza a carreira Gestão de Planejamento e Orçamento, integrada por cargos efetivos do Grupo Gestão Governamental do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo Estadual”. A outra é o Projeto de Lei 337/2021 , que a altera a redação da Lei 2.387/2001 , que fixa a remuneração dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF).