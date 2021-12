ALEMS| Deputados devem apreciar 20 propostas na Ordem do Dia desta terça-feira (7)

Sessões são transmitidas ao vivo pelo YouTube Oficial da Casa de Leis, Facebook e Canal 9 da NET

Os deputados estaduais por Mato Grosso do Sul estão com 20 projetos listados para a votação da Ordem do Dia desta terça-feira (7), na Assembleia Legislativa, sendo três em redação final, nove em discussão única e oito em segunda votação.





Redação final





Os três projetos pautados para a votação em redação final, por terem sofrido emendas, são de autoria do Poder Executivo.





Projeto de Lei nº 328/2021 , que estabelece as tabelas de subsídios e de vencimentos-base dos servidores públicos estaduais, integrantes do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras da administração direta, das autarquias e das fundações do Poder Executivo do Estado, com aplicação do índice de revisão geral anual para o exercício de 2022, conforme estabelecido em lei específica, e concessão de reajustes setoriais a título de correção de distorções, e dá outras providências.





Projeto de Lei nº 329/2021 , altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 5.258, de 27 de setembro de 2018, que organiza a carreira Gestão de Tecnologia da Informação, integrada por cargos efetivos do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo, e dá outras providências.





Projeto de Lei nº 332/2021 , que dispõe sobre a reorganização do Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, estabelece o quadro de pessoal da carreira Profissionais Técnicos da Educação Superior e altera dispositivos da Lei nº2.230, de 2 de maio de 2001, e dá outras providências.





Discussão única





Em discussão única há dois Projetos de Leis, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O Projeto de Lei nº 291/2021 , de Paulo Corrêa (PSDB), Denomina Nilson de Moura Páscoa o Prédio da Unidade Local da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO no Município de Paranaíba. E o Projeto de Lei nº 325/2021 , de Mara Caseiro (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Beneficente Rita Guardini – Casa de Acolhida Sagrada Família, no Município de Bataguassu, MS.





Sete Projetos de Resolução (PR) também estão pautados em discussão única com pareceres favoráveis da CCJR. PR 84 e 89, de Amarildo Cruz (PT), que concedem Comenda do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Sul-mato-grossense, respectivamente. PR 88, de Zé Teixeira (DEM), que concede Comenda do Mérito Legislativo. E quatro de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos), PR 90 e 91, que concedem Título de Cidadão Sul-mato-grossense e o PR 92 e 93, que concedem Comenda do Mérito Legislativo.





2ª Discussão





Oito propostas estão pautadas para segunda discussão, sendo seis do Poder Executivo: Projeto de Lei nº 285/2021 , que aprova a segunda revisão do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2020/2023; Projeto de Lei nº 286/2021 , que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2022; Projeto de Lei nº 334/2021 , que Altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei nº 4.894, de 26 de julho de 2016, que dispõe sobre a reorganização da carreira Gestão de Medidas Socioeducativas, integrada por cargos efetivos do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo; reestrutura o quadro de pessoal de Medidas Socioeducativas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e dá outras providências;





E ainda: Projeto de Lei nº 335/2021 , que dispõe sobre a organização da carreira Regulação de Serviços Públicos Concedidos, integrada por cargos efetivos do Grupo Gestão Institucional do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo; estabelece o quadro de pessoal da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan), e dá outras providências; o Projeto de Lei nº 336/2021 , que organiza a carreira Gestão de Planejamento e Orçamento, integrada por cargos efetivos do Grupo Gestão Governamental do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo Estadual; e o Projeto de Lei nº 337/2021 , Altera a redação de dispositivos da Lei nº 2.387, de 26 de dezembro de 2001, que fixa a remuneração dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF, e dá outras providências.





Os outros dois projetos são o Projeto de Lei nº 347/2021 , da Defensoria Pública, que Cria cargos de Defensora Pública e Defensor Público para compor a estrutura de pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, alterando a composição do Quadro de Pessoal da Carreira, e dá outras providências e o Projeto de Lei nº 212/2021 , de Marcio Fernandes (MDB), que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização da norma culta da língua portuguesa, na forma que especifica.





A apreciação dos projetos e tudo o que acontece na sessão plenária pode ser acompanhado ao vivo, a partir das 9h, nos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis - canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS - ( Android iOS ).





Por: Fernanda Kintschner