Alan Fernandes recebe prêmio Destaque do Ano do jornal O Estado MS

Alan Fernandes, proprietário da 067 Vinhos e da Pantanal Trading, foi uma das personalidades reconhecidas no prêmio “Destaques do Ano 2021”, pelo jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. O prêmio, que está em sua 13º edição, é entregue a todos aqueles que prestaram serviços relevantes a sociedade, principalmente no período da pandemia.





O prêmio “Destaques do Ano” é uma idealização da radialista e bacharel em direito Marinalva Pereira, com apoio do Jornal O Estado MS e da rádio FM Cidade Morena. Para escolher as pessoas que serão homenageadas, a profissional conta com o auxílio de amigos, colegas de profissão e formadores de opinião. E foi assim que ficou sabendo do trabalho de Alan.





“O Alan foi uma indicação da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande. Um rapaz jovem, empreendedor, pessoa simples, culta, com gosto refinado, muito atencioso e, eu poderia dizer que até ousado, pois mesmo diante de uma fase pandêmica se arriscou no empreendedorismo abrindo a 067 Vinhos e hoje já está também com uma trading internacional”, afirma Marinalva.





Alan Fernandes recebeu o reconhecimento na distribuidora da 067 Vinhos e agradeceu pela honraria que marca mais um passo nas benfeitorias e prosperidades geradas pelas empresas do Ecossistema Dakila na qual ele é um dos administradores.





“Agradeço a Marinalva e a todos os envolvidos que me indicaram para receber este reconhecimento. Fico honrado em saber que o nosso trabalho está gerando frutos positivos em tão pouco tempo. A intenção é cada vez mais gerar prosperidade e oportunidades para todos”, conta o empresário.





Recentemente, Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Ecossistema Dakila, também recebeu o Diploma e Medalha de Honra Destaque do Ano em reconhecimento pelos trabalhos que vem realizando ao longo dos mais de 20 anos.





Outras premiações





Neste mês, a Pantanal Trading foi premiada pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, durante o Global Halal Brazil – Business Forum, por fomentar o mercado árabe-brasileiro. “Esse reconhecimento nos traz autoridade sobre o mercado e representa que estamos no caminho certo, com cada vez mais ter maturidade comercial”, comenta Alan Fernandes.





Em outubro, a empresa também recebeu da CCAB, honraria em reconhecimento a inovação e contribuição que o empreendimento está levando aos Emirados Árabes Unidos. A entrega da placa foi realizada durante o primeiro Brasil – EAU: Fórum de Sustentabilidade Econômica na Região Amazônica.