Aberto processo seletivo para contratação temporária de profissionais da saúde

O Diário Oficial do Estado (DOE) traz na edição desta terça-feira (07.12), a abertura de Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Saúde – SAD/SES/ESS/2021, destinado à seleção temporária de profissionais da saúde para a atuação direta na Gestão do Sistema Único de Saúde.





As vagas são para as funções de médico (1 vaga - carga horária de 20 horas), farmacêutico-bioquímico (12 vagas- 40 horas), enfermeiro (19 vagas – 40 horas), odontólogo (2 vagas – 40 horas), contador (8 vagas - 40horas), direito (12 vagas – 40 horas), administrador (15 vagas – 40 horas), nutricionista (1 vaga – 40 horas), fisioterapeuta (1 vaga – 40 horas), analista de sistemas (3 vagas – 40 horas), educador físico (1 vaga – 40 horas), psicólogo (2 vagas – 40 horas), pedagogo (1 vaga – 40 horas) e biólogo (1 vaga – 40 horas).





O período de inscrições será exclusivamente entre as 8 horas do dia 07 de dezembro e as 17 horas do dia 15 de dezembro de 2021, através do site www.concurso.ms.gov.br





Após efetuar o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá realizar a impressão com a relação de documentos para avaliação curricular, e preenchê-lo (de forma manuscrita, com letra legível, ou digitada). Após o preenchimento e assinatura, digitalizado para o envio através do e-mail: processoseletivo@concurso.ms.gov.br, exclusivamente no período compreendido entre as 8 horas do dia 7 de dezembro e as 17 horas do dia 15 de dezembro de 2021, juntamente com cópias, devidamente digitalizados em formato PDF (Portable Document Format) e legíveis. A relação dos documentos para a avaliação curricular está disponível no edital.





A lista dos candidatos que tiveram suas inscrições no processo seletivo deferidas e indeferidas, será divulgada por meio de edital próprio, a ser publicada no Diário Oficial Eletrônico, no endereço www.imprensaoficial.ms.gov.br.





Para conferir o cronograma do certame, os requisitos básicos, remuneração, vantagens de serviços, atribuições básicas, documentos necessários para inscrição e valores dos títulos que serão apresentados na etapa de avaliação curricular, acesse as páginas 188 a 205 da edição nº 10.699 do Diário Oficial do Estado.