Vereador Gilmar da Cruz homenageia 22 profissionais da saúde do Hospital Regional de mato Grosso do Sul.

Desde o primeiro caso confirmado por COVID-19 no dia 13 de maio de 2020, os profissionais da saúde continuaram no combate ao vírus, demonstrando força e esperança. No dia (3) deste mês, 22 profissionais da saúde do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul que trabalharam na linha de frente no combate ao vírus. Foram homenageados pelo Vereador Gilmar da Cruz. Pois, demostraram, o orgulho pela profissão, amor ao próximo e resiliência mesmo em meio há tantas perdas.





Agradecemos ao Dr. Lívio, que é médico oftalmologista, foi vereador por dois mandatos e também atuou como adjunto da Secretaria Estadual de Saúde, e atualmente diretor do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, pela oportunidade de congratularmos a esses profissionais que não medem esforços para promover a ciência e salvar vidas.





“É uma singela homenagem para todos vocês que arriscaram suas vidas no enfrentamento do vírus. Vocês merecem toda nossa admiração e respeito.” Concluiu o Vereador Gilmar da Cruz.