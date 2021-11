Vereador Gilmar da Cruz diz que o propósito de seu mandato é lutar pelos valores da família, pelo social e pelo evangelho

O propósito do meu mandato, é lutar pelos valores da família, pelo social e pelo evangelho. De fevereiro á novembro, foram protocolizados mais de 31 um projetos em prol das famílias, das mulheres, das crianças, dos idosos e dos empreendedores. Minha equipe e eu, sabemos que há muito trabalho pela frente, e estamos dispostos à fazer o melhor pela nossa cidade Morena. Nesta ultima semana, foram protocolados projetos que instituem providências para o nosso município, são eles:





- Projeto 'Escola Segura' que tem por objetivo proporcionar maior eficiência às atividades de emergência, evasão e pânico nas escolas públicas e privadas no município de Campo Grande. Preparando os alunos e a equipe escolar para uma eventual emergência. Registramos também o projeto "Passe Emprego" que oferece o benefício pelo Poder Executivo municipal aos trabalhadores desempregados que trabalharam por pelo menos 6 meses no último emprego com carteira assinada e foram demitidos sem justa causa. Usará o benefício o trabalhador que solicitá-lo há no mínimo 1 mês e no máximo 6 meses contados da data da demissão. Porém existem algumas condições para o uso do benefício, são elas: Documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Termo de Rescisão Contratual.





Protocolamos também, um projeto ao "Incentivo à Aprendizagem do Jogo de Xadrez", na rede pública municipal de ensino. O intuito é promover o ensino e estimular a prática do jogo de xadrez nas escolas públicas. Incentivando a ampla divulgação, junto às escolas públicas municipais, dos benefícios e vantagens da prática do jogo de xadrez no desenvolvimento do raciocínio por parte de seus praticantes. Para Incentivo à Aprendizagem do Jogo de Xadrez, o Poder Executivo Municipal poderá: Firmar convênios com clubes, associações e federações que pratiquem a atividade do jogo de xadrez, para a promoção do ensino e difusão da prática do jogo de xadrez nas escolas públicas municipais; Podendo assim, buscar apoio junto à iniciativa privada para patrocínio de campeonatos entre os





alunos da rede pública municipal firmando parcerias com convênios, com organizações não governamentais legalmente instituídas, visando à implementação de projetos para a promoção, ensino e difusão do jogo de xadrez voltado para as comunidades carentes do Município; As escolas podem realizar campanha de divulgação dos benefícios da prática do jogo de xadrez junto aos pais dos alunos da rede pública municipal de ensino;