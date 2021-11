Urandir Fernandes e Eli Sousa recebem a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Especial de Rochedo

Como parte das comemorações alusivas ao 73º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Rochedo comemorados no último dia 23, a Câmara Municipal de Rochedo realizou uma sessão solene na noite do último dia 25 e homenageou diversas personalidades com títulos de Cidadania Honorária e com Medalhas de Honra ao Mérito Legislativo Especial.





Sob a presidência do vereador Valdemir Rômulo, o Peninha, a sessão solene foi prestigiada por um grande número de pessoas entre homenageados, parentes e amigos das personalidades agraciadas com a honraria concedida pelo Poder Legislativo.





Com o título de Cidadão Honorário de Rochedo foram homenageadas 14 personalidades, ao tempo que 17 pessoas que deram contribuição decisiva para o desenvolvimento do município de Rochedo foram homenageadas com a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Especial, entre elas os empresários Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Sistema Dakila Pesquisas, e Francisco Elivaldo de Sousa, o Eli Sousa, diretor-proprietário do Grupo Impacto de Comunicação.





URANDIR FERNANDES DE OLIVEIRA – Natural de Marabá Paulista, o empresário e pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira comanda o Sistema Dakila responsável pela implantação da Cidade Zigurats no Morro da Boa Sorte, município de Corguinho. Apesar do centro de pesquisas de Dakila estar localizado no município vizinho, Urandir, que já recebeu o título de Cidadão Honorário Rochedense, tem uma vasta folha de serviços prestados ao município de Rochedo e ao Mato Grosso do Sul.





A concessão da honraria reconhece a relevância dos esforços envidados por Urandir e seus colaboradores no sentido fortalecer economicamente e de dar visibilidade aos municípios da Região Centro Norte do Estado, onde se destaca Rochedo, além das ações sociais desenvolvidas por ele e as empresas que representa, entre as quais a criptomoeda BDM Digital, a Kion Cosméticos e a 067 Vinhos, instaladas em Campo Grande, e a indústria cerâmica em funcionamento na cidade de Corguinho.





ELI SOUSA – Natural de Piquete Carneiro, interior do Ceará, Eli Sousa mantém relação profissional com o município de Rochedo desde o início da década de 1990 quando fundou a revista Entrevista, depois transformada no jornal Entrevista e, hoje, Revista Impacto, integrante do Grupo Impacto de Comunicação que é composto, entre outras empresas, por quatro emissoras de rádio, sendo a Diamante FM, localizada à margem direita do Rio Aquidauana, a primeira empresa do grupo.





A afinidade entre Eli e Rochedo se fortaleceu e concretizou a partir dos primeiros anos do novo milênio quando ele passou a comandar o programa “Sabadão total” na Rádio Líder FM de Rochedo. Com o programa, Eli e seus colaboradores inseriram o município de Rochedo no Livro dos Recordes por comandarem o programa de rádio com o maior tempo de duração de todo o Brasil.





Outras ações ímpares de Eli na cidade vieram com a implantação do Clube da Melhor Idade, hoje desativado, mas com sua documentação toda em dia. Também se destacou orientando os moradores da cidade e se organizarem em entidades representativas, sendo criadas as primeiras associações de bairro da cidade. Festas do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Páscoa, Dia das Crianças e Natal e Ano Novo sempre foram realizadas com distribuição farta de brindes aos participantes. Destacam-se também a realização de muitos shows com artistas renomados de Mato Grosso do Sul, os quais fizeram parte das declarações de carinho e apreço de Eli Sousa para com a sociedade rochedense.





CIDADÃOS ROCHEDENSES – Com o título de Cidadão Rochedense foram homenageadas as seguintes personalidades que contribuíram diretamente pelo desenvolvimento do município: Roberto Duarte Faria, Elita Andrade Lopes, Adilson da Silva Lacerda, Gilmar Antônio Januário da Cruz, Anderson de Souza Jara, Ana Paula Toniasso Quintana, Joaquim Mateus Liduvino, Agmar Leite Pereira, Sefora Wanderley de Souza, Rafael Matsuzaki da Silva, Jurandir do Nascimento Rocha, Ronaldo Fama, Agnei Alves da Conceição, Marcelo Ferreira Miranda, Maria Expedita da Silva, Genoveva de Souza Junqueira Netto e Ademir Ferreira Cintra.





MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO LEGISLATIVO ESPECIAL – Já com a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Especial foram homenageados os seguintes cidadãos e cidadãs que também deram contribuição decisiva para o progresso de Rochedo: o prefeito Francisco de Paula Ribeiro Júnior, o Juninho de Paula; Alberto Sérgio Capucci, diretor do frigorífico Naturafrig, pesquisador e empresário Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Sistema Dakila Pesquisas, Neuza de Lourdes Santos Arquelei, Carlos Carrilho Arantes, radialista e empresário das comunicações Francisco Elivaldo de Sousa, o Eli Sousa, Renato Diniz Santiago, Luiz Gustavo Winkler, Fernanda Barbura Arantes Ribeiro, Ex-vereadora Antônia Francisca Borges de Carvalho Barbosa, Valdir Rodrigues Arantes, Zélia Maria da Rocha Silva, ex-prefeita e médica Edileuza de Andrade Lopes Dias e ex-prefeito por quatro mandatos





Adão Pedro Arantes





PLACA DE HOMENAGEM DE RUA – Com uma Placa de Homenagem cedendo seu nome a uma das ruas da cidade de Rochedo foi homenageado o tradicional produtor rural do município José Alves de Alencar, falecido no ano passado vítima da Coovid-19.