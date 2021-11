Universitária de Campo Grande cobra R$ 20 mil para esconder fotos de 'sugar daddy' e é presa

Mulher de 22 anos pediu dinheiro para não dedurar casado para a esposa

Uma universitária de biomedicina de 22 anos, acabou presa nessa terça-feira (9), após tentar extorquir um homem de 37 anos, que era seu ‘suggar dady’. A jovem estava exigindo que ele pagasse o valor de R$ 20 mil para não enviar fotos dos dois a esposa do homem.





A vítima procurou a delegacia para denunciar a extorsão dizendo que, a jovem com estava se relacionando e estava sendo chantageado desde a última sexta-feira (5). Ele ainda revelou que descobriu que a jovem estava em uma rede social de suggar dadys.





Com as informações, o homem junto da polícia fizeram uma campana para flagrar a mulher, que combinou com a vítima de pegar o dinheiro no estacionamento de um shopping da cidade. Nesse momento, ela acabou presa e encaminhada para a delegacia.





Um dos encontros que a vítima manteve com a jovem teria sido no dia 5 deste mês, quando eles mantiveram relações sexuais e a universitária teria cobrado o valor de R$ 3.600, sendo que combinaram de se encontrarem no fim de semana, e o homem pagou R$ 2 mil.





Após isso, o homem disse que não queria mais ver a jovem e que ela podia ficar com o dinheiro já pago, mas a universitária passou a fazer ameaças ao homem. “Isso não vai focar assim”, teria dito. Ela disse que enviaria a esposa dele, fotos que havia tirado durante o encontro.





Foi quando a jovem passou a chantageá-lo e o homem acabou por fazer várias transferências para a universitária. Já a jovem disse que conheceu o homem no aplicativo Tinder, e que não é garota de programa. Ela anda relatou que conversava com a vítima a algum tempo.





Segundo ela, o homem havia dito que já tinha conhecido outras garotas mesmo casado, e que ajudaria ela a morar sozinha arcando com os custos de sua residência. Ainda de acordo com ela, o homem disse que não poderia ficar repassando dinheiro para a conta dela, já que a esposa iria desconfiar, por isso, eles teriam marcado de se encontrarem no estacionamento do shopping para que pudesse repassar o dinheiro em espécie. Ela passa por audiência de custódia nesta quarta-feira (10).