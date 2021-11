Unale reúne mais de mil deputados estaduais na Capital a partir desta quarta-feira (24)

Evento com políticos de toda América Latina irá debater soluções para os novos desafios após a pandemia

Políticos e servidores de Assembleias Legislativas da América do Sul já estão no Bosque Expo para painéis simultâneos © Marcos Maluf

Começa hoje (24) a 24ª Conferência da Unale (União Nacional das Assembleias Legislativas). Todo o evento ocorre no Bosque Expo até o dia 26 de novembro. De forma híbrida, são esperados 30 mil pessoas acompanhando os painéis e palestras que terão como tema central “Unale 25+ - Redesenhando os Caminhos do Parlamento”.





Durante toda esta quarta-feira (24) vão desembarcar na Capital representantes de toda a América Latina. A solenidade de abertura está marcada para às 19h30. Ao longo do dia eventos simultâneos com funcionários das Casas de Leis estarão acontecendo.





O candidato a presidente da Unale, deputado estadual, Lídio Lopes (Patriotas), está organizando a conferência. “Para nós é uma grande conquista ter um evento desse em Mato Grosso do Sul, a Unale tem uma estrutura grande que mobiliza 1.059 legisladores e teremos oportunidade de rediscutir o parlamento, as atuações e o que podemos legislar nesta questão pós-pandemia, para ajudarmos os estados e as Assembleias Legislativas.”





Os principais painéis estão agendados para amanhã (25). A primeira palestra está marcada para às 9h30, com o gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Silas Santiago. Ele irá falar sobre a contribuição do Sebrae na melhoria do ambiente legal de negócios.





Todo o evento será transmitido ao vivo por uma plataforma digital, permitindo que políticos que não estiverem de forma presencial, também consigo acompanhar as palestras. Inclusive, as novas tecnologias que modernizam o parlamento será apresentada em um painel totalmente virtual.

Deputados estaduais da atual diretoria da Unale, ao lado de Lídio Lopes (Patriotas), à direita ©Marcos Maluf

Vão tratar sobre o assunto o internacionalista e cientista político, que criou a LegisTech, Luís Kimaid, o chefe do departamento de documentação e supervisão do serviço científico do parlamento helênico, Fotis Fitsilis e o presidente da Xcential Legislative Technologies, Mark Stodder.





A manhã será encerrada com a palestra do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que irá falar sobre gestão de inovação com governadores. Depois do almoço, os trabalhos serão retomados com a palestra do economista Alexandre Schwartsman, com o painel cenários e tendências econômicas.





A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esta programada para falar às 15h30, com o assunto "Aspectos econômicos do agronegócio". Em seguida, a consultora em comunicação política na estratégia parlamentar, Gisele Meter, trará o painel "como fazer uma campanha de sucesso nas redes sociais?".





Os trabalhos serão encerrados com o debate sobre "código eleitoral: principais alterações e como podem impactar nas campanhas", com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin e o procurador do estado de Pernambuco e especialista em direito eleitora, Walber Agra.





Antes do jantar, os deputados ainda vão participar da eleição da nova diretoria da Unale. A Assembleia Geral está agendada para às 18h30. Na sexta-feira (26), a conferência será encerrada no período da manhã, com a premiação Assembleia Cidadã.





