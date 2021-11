TRÊS LAGOAS| Quarta praça é entregue para os moradores do bairro JK

Dando sequência à série de inaugurações, a Prefeitura de Três Lagoas promoveu ontem, quinta-feira (11) a inauguração da área de lazer do bairro JK. A solenidade de abertura ofereceu a população do local e região várias atrações culturais para simbolizar a data.





A quarta área de lazer da série de oito que serão implantadas pela Prefeitura ainda este ano fazem parte do Projeto “Nossa Praça” com a construção de sete unidade e uma com reforma total.





Construída entre as ruas José Lopes Barbosa, Rua Egídio Thomé, Rua Etelvino Custódio de Queiroz, Rua Dr. Eurydice Chagas Cruz, o espaço de lazer oferece parquinho, academia, paisagismo, gramas, quadra de areia e campo de futebol com arquibancada em uma área total de 4.465,23 m2.





CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO





A abertura do evento de solenidade desta semana contou com um tributo da Banda Marcial Cristo Redentor à cantora Marília Mendonça, falecida na semana passada.





Um pouco antes da apresentação da banda "As palhacinhas" do Centro Educacional Infantil CEI - Professora Neife Souza Lima, localizada ao lado da praça alegraram os presentes. Logo após a solenidade com as autoridades e moradores houve show da cantora Nanda Santana e da dupla Enzo e Kauan.





Quem também marcou presença no evento foi o Samuzinho, mascote do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) orientando e interagindo com as crianças a respeito dos cuidados com a saúde.





O senhor Jorcelino Paulino Bezerra, de 90 anos, um dos primeiros moradores do bairro JK representou os moradores na cerimônia, juntamente com sua filha Marleninha Bezerra. Kuticheque como é chamado, comentou que agora tem a praça para fazer seus exercícios.





Representando o poder legislativo, o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, comentou que é gratificante ver mais uma praça ser entregue à população, onde as crianças terão um espaço para brincar, além de movimentar todo entorno do local.





Cassiano destacou que a pedido da comunidade a praça terá o nome da falecida Lindaura Garcia, uma homenagem à professora e moradora tradicional do bairro JK, mãe da secretária de Finanças, Receita e Controle (SEFIRC), Soyla Garcia.





A secretária Soyla explicou que no momento falava como moradora do bairro, desde 1989, onde passou da infância até a fase adulta, e viu o desenvolvimento e evolução da região, em todos os aspectos, “Estou emocionada em saber dessa indicação da comunidade”, finalizou emocionada.





O prefeito Angelo Guerreiro aproveitou a palavra para anunciar outras obras destinada aos moradores da região como a obra de drenagem para o bairro JK e Alvorada, um antigo pedido dos moradores e também a segunda etapa das obras do Vila Nova, entre outras melhorias.





Guerreiro agradeceu a população por poder trabalhar para o povo três-lagoenses mais uma vez e dar continuidade ao seu trabalho, como a entrega das oito praças. “Vamos na semana que vem, na próxima quinta-feira (18), inaugurar a unidade do Setsul. Convidamos todos para participar do evento”, concluiu.









ASSECOM