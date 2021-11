TRÊS LAGOAS| Prefeito Ângelo Guerreiro se reúne com a senadora Simone Tebet e vereadores para discutir investimentos no Município

Na manhã desta quarta-feira (3), o prefeito Angelo Guerreiro recebeu em seu gabinete a senadora Simone Tebet e vereadores de Três Lagoas para discutir sobre projetos e investimentos no Município .





Guerreiro explanou sobre algumas obras que foram realizadas com recursos próprios e com verbas de emendas parlamentares. “Eu acredito que é muito importante continuar mantendo este diálogo com as esferas superiores e apresentando bons resultados do que estamos fazendo com os recursos que chegam até nós”, disse…





Simone, por sua vez, mencionou que sempre que retorna à Cidade, “fico impressionada com a quantidade de obras que estão aconte cendo sem parar. A gente entende que algumas verbas federais demoram muito a chegar, por mais que já estejam aprovadas, e o Guerreiro tem o jogo de cintura em manejar alguns recursos para fazer o que é preciso, sem ficar dependendo exclusivamente desses montantes. Estamos felizes em saber que a Cidade está em boas mãos e nossas emendas são aplicadas com responsabilidade”, reiterou.

Na ocasião, a senadora confirmou que Três Lagoas receberá aproximadamente R$ 30 milhões oriundas de emenda de bancada, até 2022. Após a reunião, os presentes foram visitar as obras que estão em andamento na Cidade.

Estiveram presentes os secretários Adriano Barreto (Infraestrutura, Transporte e Trânsito), Elaine Fúrio (Saúde) e Soyla Garcia (Finanças, Receita e Controle), e os vereadores Cassiano Maia, Issam Fares Junior, Britão do Povo, Charlene Bortoletto, Evalda Reis, Marcos Bazé, Jorginho do Gás, Marisa Rocha, Sirlene dos Santos, Silverado, Tonhão.









