TRÊS LAGOAS| NOSSA PRAÇA – Nesta quinta-feira (18) área de lazer do Bairro SetSul será inaugurada

Chegou a vez dos moradores do bairro SetSul. Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Programa “Nossa Praça”, realizará a inauguração da quinta unidade da área de lazer construída para toda a população, a partir das 17h30, na Rua Eurides Chagas Cruz, cruzamento com a Manoel Jorge Moraes.

A cerimônia de abertura, como de costume, será repleta de atrações organizadas pelas secretarias da Administr

ação Municipal. As atrações são voltadas para todos os públicos, com apresentações; aula para instruções do uso dos equipamentos da academia ao ar livre; pintura facial; teste rápido de ISTs; aferição de pressão arterial; agendamento de mamografia e citopatologico; distribuição de kits de higiene bucal e orientações odontológicas; doação de mudas; sacos verdes; recadastramento cemitério e praça de alimentação. Além de shows de artistas locais para finalizar o evento e animar a noite.





PROGRAMA NOSSA PRAÇA





Com intuito de instigar nos moradores beneficiados o sentimento de posse, trazendo a consciência e cuidado para preservar o bem público, e sua conservação aos longos dos anos, o programa da Administração Municipal leva o nome de “Nossa Praça”.





PRAÇA SETSUL