TRÊS LAGOAS| “Graças ao VaciMóvel, consegui tomar a minha 2ª dose contra a Covid-19”, diz morador

Durante a inauguração da nova praça do Bairro Jardim Acácias, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Imunização disponibilizou doses da vacina contra a Covid-19 para a população no também inaugurado VaciMóvel, que é um veículo adaptado para se tornar um ponto de vacinação que pode circular pelos bairros e eventos.





Talvez, devido à chuva, a vacinação no primeiro dia do VaciMóvel não foi das melhores, conseguindo aplicar apenas 24 doses, sendo que 21 foram da marca Pfizer para 1ª, 2ª e 3ª dose e 03 para 2ª dose de Coronavac. O veículo consegue transportar cerca de 200 doses de cada laboratório, ou seja, Coronavac, Pfizer e Astrazeneca.

Tiago Xavier de Oliveira, que é morador da região próxima à nova praça do Acácias, disse que o VaciMóvel permitiu que ele conseguisse tomar a 2ª dose da vacina. “Como eu chego muito tarde do trabalho, nunca consegui ir em um posto de saúde ou na Central. Achei bem legal a ação. ”





A coordenadora da Central de Imunização, Humberta Azambuja enfatizou que “é muito importante que a população se imunize e aproveite essas oportunidades que facilitam ainda mais o acesso à vacina. Somente com todos devidamente imunizados é que vamos, de fato, sair dessa pandemia. ”





MEGA VACINAÇÃO





Além dessa ação, a SMS vai promover no sábado (27), das 7h às 11h, uma Mega Vacinação na Praça Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas. Após esse horário, a imunização continua, como de costume, na Central de Vacinação da Lagoa Maior (Prédio da Biblioteca Municipal), das 14h às 18h.





IMPORTÂNCIA DA 3ª DOSE





Público com mais de 60 anos de idade, bem como pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde, vêm recebendo a 3ª dose há alguns meses e, agora, com determinação do Ministério da Saúde, o público em geral também pode receber essa dose de reforço que vem para garantir ainda mais imunidade, pois, com as novas variantes do Coronavírus, se tornou necessário prolongar ainda mais os efeitos de proteção gerados pela 1ª e 2ª dose (ou dose única).





Segundo especialistas, a 3ª dose tem objetivo de aumentar a duração da proteção contra o SARS-CoV-2, tanto que as pesquisas têm mostrado que uma 3ª dose, sobretudo se for de uma vacina diferente das primeiras doses, prolonga significativamente essa proteção.





SERVIÇO





Para saber mais sobre quais grupos estão podendo se vacinar contra a Covid-19, basta acessar www.treslagoas.ms.gov.br/covid19 e ver nos quadros disponíveis as orientações para cada tipo de grupo vacinal.

