TRÊS LAGOAS| Exposição Afro homenageará professora Ednéia Borges

De 08 a 14 de novembro a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), realizará no Salão de Eventos do Prédio da Diretoria de Cultura, a partir das 19h, a Exposição Afro Professora Ednéia Borges.





De acordo com a secretária de Educação, Angela Brito, a exposição, que marca o mês da Consciência Negra, recebeu o nome de uma das mais queridas e expressivas professoras negras da Cidade, Ednéia Borges dos Santos Laurentino, como forma de homenagear sua trajetória de amor e dedicação à Educação de Três lagoas.





“Néia “, como era carinhosamente conhecida, faleceu no dia 27 de maio de 2021, em decorrência de complicações da COVID-19.





“A Ednéia sempre foi muito querida por todos. Uma mulher que trazia com perfil força e coragem, ao mesmo tempo delicadeza e alegria, demonstradas no seu sorriso deslumbrante. Suas palavras, sempre positivas e encorajadoras, com certeza marcaram todos aqueles que tiveram a honra de conhecer e conviver com um ser humano tão especial. Ter seu nome nesta exposição, importante evento para toda a comunidade, é uma forma singela de agradecermos o amor, carinho e respeito com que a Ednéia se dedicava às nossas crianças. Desejamos que seu legado sempre seja lembrado e sirva de inspiração às futuras gerações.”, disse a secretária.





O evento que contará com vestimenta à caráter afrodescendente, terá apresentações culturais da Casa de Cultura Afrodescendência “Ilê Axè Ogum Xolá Odemileque” e música de Gilberto Santana e Alan Emoções, além de peças da Cultura Afro expostas e Palestra com Abraão Cândido, presidente do Conselho dos Direitos do Negro.





Os presentes poderão saborear ainda comidas típicas tais como quibebe (mandioca com carne seca e temperos), leite de coco e dendê (bastante coentro).





