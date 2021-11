TRÊS LAGOAS| Cumprindo promessa de 2019, prefeito inaugura nesta quinta-feira (18) a Praça do Bairro SetSul

A prefeitura de Três Lagoas cumpre hoje, nesta quinta-feira (18), uma promessa feita no ano de 2019 aos moradores do bairro SetSul, a construção de uma área de lazer para a população. A cerimônia de inauguração acontece a partir das 17h30, no cruzamento das ruas Eurides Chagas Cruz com a Manoel Jorge Moraes por meio do Programa “Nossa Praça”.





Há dois anos os moradores da região solicitaram, durante uma reunião com o prefeito Angelo Guerreiro, vereadores e secretários da Administração Municipal, a construção de uma praça. Para viabilizar o pedido, o Município necessitou promover um remanejamento das áreas verdes com áreas institucionais existentes no local, para que fosse possível a construção do espaço de lazer, que agora se torna realidade.





Ordália Lopes da Silva, moradora do bairro foi uma das pessoas que estiveram presentes na ocasião da reunião e agora irá acompanhar a inauguração da praça. “Recebemos com muita alegria essa praça, o prefeito esteve aqui prometeu e agora se torna realidade. Moro bem perto, agora vou ter um espaço para ficar em forma, com a academia ao livre”.





A moradora comentou que o resultado surpreendeu. “Eu não esperava que fosse uma praça tão bonita, com tanta coisa, está linda, bem melhor e maior do que imaginamos”, concluiu Idália.





EVENTO





A cerimônia de inauguração é repleta de atrações para todos moradores e público infantil, jovens e adultos, além das atrações de rotina organizadas pelas secretarias da Administração Municipal, todo evento conta com a participação de apresentações de artistas locais, nesta quinta-feira apresentam-se o cantor Fernando Amarilha e a coach Veronica Fiorotto ministrará uma aula de Ritbox, modalidade com música, treino e dança.





PRAÇA SETSUL





A quinta e maior unidade inaugurada pelo Programa “Nossa Praça” da Prefeitura de Três Lagoas, o espaço possui área total de 11.076,54m2, conta com parquinhos, academia ao ar livre, paisagismo, quadra poliesportiva e campo de futebol com alambrados. Localizada no quarteirão das ruas José F. Lacerda, David de Alexandria, Eurides Chagas Cruz e Manoel Jorge Moraes.





ASSECOM