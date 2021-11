Terça-feira amanhece com céu aberto e previsão é de calor de 40ºC

Na Capital, o dia será de poucas nuvens no céu com temperatura máxima de 33ºC e não há previsão de chuva

A terça-feira de Dia de Finados amanheceu com céu aberto em Campo Grande e previsão para Mato Grosso do Sul é de calor de 40ºC na região do Pantanal, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Na Capital, o dia será de poucas nuvens no céu com temperatura máxima de 33ºC. Não há previsão de chuva para a cidade. Em Sonora, a máxima será de 33ºC, em Santa Rita do Pardo, Coxim e Paranaíba 34ºC, em Jardim, Nova Andradina, Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã e Maracaju 35ºC, em São Gabriel do Oeste 36ºC, em Sidrolândia 38ºC, em Miranda 39ºC, em Corumbá e Porto Murtinho 40ºC.





Há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde na região de Corumbá, Rio Verde de Mato Grosso, Aparecida do Taboado e Porto Murtinho.





Ontem, o Inmet emitiu alerta de temporal para 22 municípios com acumulado de chuva, ventos de até 60 km/h, possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e queda de granizo. O aviso termina às 11h de hoje.





Por Viviane Oliveira