Tempo segue instável com sol, chuva e chance de tempestades isoladas

A passagem de cavados, combinada com o aquecimento diurno e o transporte de umidade mantém o tempo instável em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (10).





O dia terá variação de nebulosidade com períodos de sol intercalados com pancadas de chuva, e tempestades isoladas no Estado.





Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, podem ocorrer rajadas de vento entre 35-75 km/h e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões pantaneira, sudoeste, centro-norte e nordeste.





Mesmo com as chuvas, a sensação ainda será de tempo abafado em todas as áreas. As temperaturas podem variar entre 21°C a 34°C ao longo do dia.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimados para a Capital e alguns municípios sul-mato-grossenses.









Por: Mireli Obando