Tempo segue abafado com predomínio de sol e pancadas isoladas de chuva

Mato Grosso do Sul terá a quinta-feira (04) de tempo claro, com variação de nebulosidade e predomínio de sol em todas as regiões.





Pancadas fracas e isoladas de chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia, podendo vir acompanhadas de trovoadas em municípios que fazem divisa com o Estado do Mato Grosso.





Repetindo as condições registradas no início da semana, o tempo continua abafado com as temperaturas se elevando rapidamente. Os termômetros podem registrar mínimas de 19°C e máximas entre 32°C e 37°C.





Os níveis de umidade relativa do ar durante a tarde podem ficar entre 30-40% no Estado.





Confira abaixo as mínimas e as máximas estimadas pelo Climatempo para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses.





Campo Grande: 22°C | 32°C





Corumbá: 24°C | 33°C





Coxim: 23°C | 34°C





Dourados: 22°C | 34°C





Ponta Porã: 21°C | 32°C





Porto Murtinho: 25°C | 34°C





Três Lagoas: 23°C | 35°C





Por: Mireli Obando